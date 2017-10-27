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27 октября Пятница

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Выбираем вуз: в Башкирии осенний сезон Дней открытых дверей открывает БашГУ

ОБЩЕСТВО

Выбираем вуз: в Башкирии осенний сезон Дней открытых дверей открывает БашГУ Фото: Олег Яровиков

Выбираем вуз: в Башкирии осенний сезон Дней открытых дверей открывает БашГУ Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В дни осенних каникул Башкирский государственный университет ждет абитуриентов для знакомства с вузом.

Вузовское сообщество отмечает, что в полной мере оценить возможности университетов, посмотреть на студенческую жизнь изнутри, выбрать наиболее подходящую программу обучения и получить ответы на свои многочисленные вопросы из первых уст школьники могут только на специальных мероприятиях — Днях открытых дверей, которые вузы проводят несколько раз в течение года.

В БашГУ День открытых дверей пройдет 3 ноября, начало в 12 часов. В программе: выступление ректора, деканов факультетов, директоров институтов. Абитуриенты смогут поближе познакомиться с факультетами и институтами, их ждут экскурсии по музеям, учебным и научным лабораториям, пробный ЕГЭ. Также старшеклассники и их родители смогут задать вопросы по вступительным испытаниям, в том числе дополнительным, если они есть, про портфолио, конкурс, проходные баллы, льготы, олимпиады, подготовительные курсы.

Справки по телефону: 229-97-21. Электронная почта:abiturient-bsu@yandex.ru.

Теги: вузы, день открытых дверей
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