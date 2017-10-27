В Башкирии в ночном пожаре погиб мужчина Фото: Андрей Старостин В Башкирии в ночном пожаре погиб мужчина Фото: Андрей Старостин

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии в ночном пожаре погиб 50-летний мужчина. Возгорание произошло накануне около 23.00 в жилом доме по улице Степана Чусова в селе Большеустьикинское Мечетлинского района. На место пожара прибыла спасательная служба в составе пяти человек и двух единиц техники. К этому времени огнем был охвачен небольшой участок дощатого пола. В ходе тушения в доме был обнаружен мужчина без признаков жизни.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МЧС по Башкортостану, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.