УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Известный кураист, телерадиожурналист Юлай Гайнетдинов провел мастер-класс «Школа народного искусства», посвященный башкирской протяжной песне. Он выступил по приглашению Башкирского историко-культурного центра «Саитбаба» — филиала Дома дружбы народов РБ и общественных организаций Саитбабинского сельсовета.

На мастер-классе Юлай Гайнетдинов продемонстрировал редкие видеозаписи из фонда ГТРК «Башкортостан», которые были сделаны в годы его руководства творческим объединением «Хазина». Некоторые протяжные песни исполнял лауреат многих конкурсов протяжной песни Рамиль Кудусов — потомок кураиста Юмабая Исянбаева.

В фонотеке передачи «Хазина» имеются записи местных кураистов Аската Фахретдинова и Сахиуллы Хакимова. В исполнении Аската Фахретдинова саитбабинцы впервые услышали песню «Алатау», которая сохранилась в фонотеке Юлая Гайнетдинова.

«Собравшиеся в зале пожилые люди, молодежь и учащиеся с интересом и слушали рассказ тележурналиста, ведущего передачи о кураистах и старинных протяжных песнях предков. В течение более двух часов саитбабинцы с большим воодушевлением и радостью слушали и видели более чем столетнюю историю сокровищ башкирского народного искусства», — сообщили в пресс-службе Дома дружбы народов.

Юлай Гайнетдинов — заслуженный работник культуры Российской Федерации, народный артист Башкортостана, лауреат Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева. В 24 года стал обладателем Гран-при первого конкурса кураистов имени Юмабая Исянбаева, лауреат IX Международного фольклорного фестиваля в Будапеште. Юлай Гайнетдинов с успехом выступал в Японии, Венгрии, Турции. В его репертуаре более 100 произведений башкирского музыкального фольклора. Для фонотеки башкирского радио и телевидения им записаны башкирские народные мелодии «Марш Карасакала», «Батырша», «Наполеон Бонапарт», «Башкирский краковяк».