Момент взрыва автомобиля в Башкирии попал в объектив камеры видеонаблюдения Фото: СУ СКР по РБ Момент взрыва автомобиля в Башкирии попал в объектив камеры видеонаблюдения Фото: СУ СКР по РБ

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Иномарка «Опель» на улице Сосновой в городе Ишимбае взорвалась в минувшую среду, 25 октября. В машине ехали два брата. Один из них погиб, второй — в состоянии средней тяжести.

Момент происшествия попал в объектив камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, легковой автомобиль ехал медленно, но в один момент резко остановился и из него повалил дым.

«В салоне автомобиля сдетонировал неустановленный предмет, который, предположительно, находился в руках пассажира. В результате случившегося он погиб. После доследственной проверки возбуждено уголовное дело по двум статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ» — уточнили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.

На месте происшествия побывал и.о. руководителя республиканского СК Юрий Русанов и взял расследование под личный контроль. Специалисты назначили ряд экспертиз.

По данным СМИ, в автомобиле погиб действующий сотрудник МЧС Башкирии Петр Францев, ранен его родной брат Николай.