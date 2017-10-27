УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Внешнеторговый оборот Башкирии за 9 месяцев вырос в 1,6 раза, — сообщает «Интерфакс-Россия». — Внешнеторговый оборот Башкирии по итогам января-сентября 2017 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $571,2 млн, сообщает пресс-служба Башкортостанской таможни. Экспорт вырос в 1,7 раза, до $461 млн, импорт — на 26,5%, до $110,2 млн».

«Миру» России мало, — считает "Коммерсантъ". И задается вопросом — Поможет ли административный ресурс национальной платежной системе на мировом рынке". В статье отмечается: "На базе «Мира» в настоящее время реализуются лишь отдельные социальные проекты. На данный момент выпущено более полумиллиона социальных карт москвича. Есть карты учащегося, карта студента, карта молодой мамы, пенсионная карта. Аналогичный проект развивается в Башкирии — там карта жителя республики совмещает в себе большой набор функциональных возможностей с социальной направленностью".

ТАСС передает, что «Регионы России поделятся успешными практиками в сфере туризма на турфоруме "Открытый Крым"». «Субъекты Российской Федерации поделятся успешными практиками в сфере туризма на пленарном заседании в рамках V туристского форума "Открытый Крым", которое будет проходить 2 ноября 2017 года (гиперссылка: http://форумоткрытыйкрым.рф/), — говорится в сообщении. — В заседании примут участие министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди, министр туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики Анзор Эркенов, заместитель министра — начальник управления развития туризма Министерства культуры и туризма Калужской области Ирина Агеева, а также члены делегаций из Москвы и Севастополя, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и Орловской области».

«Независимая газета» в своем «Независимом военном обозрении» публикует обширную историческую статью «Башкиро-мещерякское войско на службе России» — о том, как "Уникальное воинское формирование внесло свой вклад в защиту нашего государства".

Аспирант Института истории, языка и литературы УНЦ РАН Виталий Марюткин напоминает: "В этом году исполняется 460 лет завершению добровольного вхождения Башкирии в состав Российского государства, начавшегося после завоевания Россией Казанского ханства в 1552 году и растянувшегося на несколько лет – вплоть до 1557 года. В 2019 году Республика Башкортостан будет отмечать столетие своего создания, причем юбилейные мероприятия в республике уже начинаются. Одним из условий договоров башкирских племен с Иоанном IV Грозным, в чье царствование Башкирия стала частью России, предусматривалась военная служба башкир царю". Вот об этой службе он подробно и рассказывает.

"Российская газета" под заголовком "«Салават» на магните" сообщает, что "Центральный матч игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоялся в Уфе, где местный "Салават Юлаев" уступил "Металлургу" из Магнитогорска — 1:4".

"Противостояние этих команд давно стало культовым, — пишет автор. — До вчерашнего дня у "Магнитки" и "Салавата" был паритет — по 24 победы в очных встречах (с учетом побед в овертаймах и буллитах). Теперь же чаша весов качнулась в сторону "Металлурга".

ТАСС передает также, что «Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию донецкого футбольного клуба "Шахтер" по делу о досрочном расторжении контракта украинского футболиста Александра Зинченко. Об этом сообщается на сайте юридической компании "Сила", представляющей интересы футболиста и его бывшего клуба — "Уфы"» и напоминает: «Зинченко покинул "Шахтер" в 2014 году, разорвав контракт в одностороннем порядке, после чего подписал соглашение с "Уфой". "Шахтер" обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой дать оценку этому переходу и применить санкции к игроку и российскому клубу, в результате ФИФА обязала игрока заплатить донецкому клубу €8 тыс. "Шахтер" счет это наказание слишком мягким и обратился в CAS».

РИА «Новости» пишут, что «В России ввод жилья сократился за три квартала на 6%». И Башкирия тут оказалась в лидерах: «Вместе с тем, отмечается в них, при значительных объемах жилищного строительства в январе-сентябре 2017 года наиболее существенное снижение ввода жилья по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года наблюдалось в Новосибирской области (1 миллион квадратных метров) – на 24,3%, Москве (1,4 миллиона) – на 20,1%, Башкортостане (1,6 миллиона) – на 12,5%».

«Интерфакс» спешит порадовать, что «Цены на бензин в РФ стабильны третью неделю подряд»: Потребительские цены на бензин в России в период с 17 по 23 октября не изменились третью неделю подряд после четырёх недель роста по 0,1%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.

Еще приятнее прочитать сообщение агентства уфимцам: «Снижение цен на бензин на 1,0% зафиксировано в Южно-Сахалинске, на 0,1-0,3% — в Липецке, Перми, Краснодаре, Пензе и Уфе».

«Башкирия включила в перечень приоритетных два проекта в АПК на 3,4 млрд руб, — извещает «Интерфакс-Россия». — Минэкономразвития Башкирии включило в перечень приоритетных инвестиционных проектов два новых объекта в агропромышленном секторе, сообщает пресс-служба министерства. Суммарный объем инвестиций по проектам составляет около 3,4 млрд рублей, предполагается создать 286 рабочих мест».