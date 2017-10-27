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27 октября Пятница

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В столице Башкирии из-за погоды резко возросло количество ДТП

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В столице Башкирии из-за погоды резко возросло количество ДТП Фото: ГИБДД по г. Уфе

В столице Башкирии из-за погоды резко возросло количество ДТП Фото: ГИБДД по г. Уфе

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В столице Башкортостана из-за погоды резко увеличилось количество ДТП. По данным ГИБДД, в Уфе за минувшие сутки произошло 100 аварий, в которых пострадали шесть человек.

Массовое ДТП с одним пострадавшим случилось накануне вечером напротив дома №112 по Индустриальному шоссе. 26-летний водитель за рулем «Рено Логан», двигаясь в сторону улицы Сельская Богородская, не справился с управлением. В результате автомобиль занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Ладой Приора» и «Хендай Гетц». Водитель «Рено» с травмами головы госпитализирован.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», сегодня на дорогах Башкирии образовался снежный накат. В последний день рабочей недели синоптики прогнозируют мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья. На отдельных участках дорог автомобилисты столкнутся со снежным накатом, гололедицей.

Теги: ДТП
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