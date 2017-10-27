Парламентарии Башкирии рассматривают пакет бюджетных документов на предстоящий год Фото: ИА «Башинформ» Парламентарии Башкирии рассматривают пакет бюджетных документов на предстоящий год Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии открылось пленарное заседание Госсобрания РБ. Депутаты планируют рассмотреть пакет бюджетных документов на предстоящий год — прогноз социально-экономического развития региона, законопроекты «О бюджете Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В повестку дня заседания включен блок законопроектов социальной направленности: об увеличении ежемесячного пособия на ребенка, дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Будет установлен новый размер потребительской корзины и прожиточного минимума.

«Принятием соответствующих законов мы рассчитываем усилить социальную защиту наименее защищенных категорий граждан, — прокомментировал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. — В частности, предлагается повысить пособия на детей на 58%, увеличить прожиточный минимум пенсионеров до 8 320 рублей, что автоматически повлечет за собой увеличение социальных доплат тем из них, у кого материальное обеспечение ниже этого прожиточного минимума. Кроме того, мы считаем необходимым повысить на 16% пособия приемным семьям и установить дополнительные гарантии защиты от безработицы для детей-сирот. Нельзя бросать на произвол судьбы молодежь, покидающую стены детских домов и интернатов. Нужно дать возможность молодым людям получить профессию и трудоустроиться. В противном случае они, не сумев самоопределиться, могут выбрать асоциальный образ жизни. А это таит в себе как угрозу для судеб самих сирот, так и социальную опасность для общества».