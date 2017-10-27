В столице Башкирии ночью борьбу со снегом вели 200 тракторов Фото: Башинформ В столице Башкирии ночью борьбу со снегом вели 200 тракторов Фото: Башинформ

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Коммунальные службы столицы Башкирии перешли на круглосуточную работу в связи с ночным снегопадом. По данным мэрии, ночью на очистку центральных магистралей и дворов вышло около 200 единиц техники. Власти города надеются, что очистка улиц в ночное время позволит избежать серьезных затруднений движения утром, когда горожане поедут на работу.

Сегодня ночью производилась уборка проезжей части, осуществлялась отсыпка песко-соляной смеси на развязках, мостах и путепроводах, на спусках и подъёмах. Для этих целей используются тракторы, пескоразбрасыватели, погрузчики и другая техника.

Только в Ленинском районе на ночную расчистку района вышло более 20 единиц техники, израсходовано 80 тонн пескосоляной смеси.

С 06.00 часов утра во дворах работают более 30 дворников Треста жилищного хозяйства. Во избежание несчастных случаев ими проводится подсыпка дворовых территорий антигололедными средствами.