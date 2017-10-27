На дорогах Башкирии образовался снежный накат. В Уфе - 4 градуса мороза Фото: Олег Яровиков На дорогах Башкирии образовался снежный накат. В Уфе - 4 градуса мороза Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

На дорогах Башкирии образовался снежный накат. В последний день рабочей недели синоптики Башкирии прогнозируют мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья. На отдельных участках дорог автомобилисты столкнутся со снежным накатом, гололедицей.

Ожидается ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем -4,+1°.

Сейчас в столице Башкирии -4 градуса. Идет снег.

Главное Управление МЧС России по Республике Башкортостан предупреждает водителей о том, что 27 октября на дорогах республики ожидается снежный накат, гололедица. Автомобилистов просят снизить скоростной режим.