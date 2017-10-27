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27 октября Пятница

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В России более половины автомобилей куплены в кредит

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В России за третий квартал 2017 года были куплены в кредит свыше 200 тыс. легковых автомобилей, этот показатель не поднимался так высоко с 2015 года. Данные приводятся в совместном исследовании агентства «Автостат» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество автокредитов возросло на 3%. В абсолютных цифрах показатель увеличился на 30%, сообщают «Известия». Рост обусловлен реализацией госпрограммы льготного автокредитования. В третьем квартале 2017 года начали действовать программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

«Помимо субсидированной процентной ставки, в рамках этих программ покупатели получали и 10-процентную скидку на автомобиль, что только повышало привлекательность кредита», — приводятся слова Удалова на сайте «Автостата».

Теги: автомобили, кредит
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