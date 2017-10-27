Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

27 октября Пятница

Уфа   °

В Башкирии в реестре обманутых дольщиков состоят 925 жителей республики и 54 дома

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии в реестре обманутых дольщиков состоит 925 жителей республики. Проблему обсудили на совещании у главного федерального инспектора Михаила Закомалдина с участием представителей федеральных, республиканских органов власти, силовых структур.

Председатель Государственного комитета по строительству и архитектуре Халит Махмудов рассказал, что сегодня в реестре пострадавших от действий недобросовестных застройщиков состоит 925 жителей республики и 54 дома. 10 объектов из них находятся на контроле Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Кроме того, два дома микрорайона «Урал» и литер 5 секции Л по улице Кувыкина — включены в сводный перечень проблемных объектов Башкортостана.

«Решение вопросов по данным долгостроям планируется в ближайшие 2 года, — заверил председатель комитета. — По всем остальным — 44 проблемным объектам разработаны дорожные карты».

В текущем году из числа проблемных введен в эксплуатацию дом в с.Алексеевка. До конца 2017 года достроят еще 7 домов: литер 7 в микрорайоне «Дема-9», дома в ЖК «Новобулгаково», ЖК «Миловский парк» и квартале № 533 города Уфы. В 2018 – 23 сдадут в эксплуатацию еще 23 объекта.

«Власти региона провели большую работу по оздоровлению ситуации, приняты своевременные грамотные решения. И мы видим конкретные результаты. Но о них нужно чаще рассказывать людям, не отгораживаться от пострадавших — встречаться с дольщиками», — подчеркнул Михаил Закомалдин.

Как сообщили на заседании, привлечением инвесторов к достройке проблемных домов займется специально создаваемый региональный оператор, который начнет свою работу в начале декабря этого года. Его специалисты также будут оказывать консультационную и юридическую помощь дольщикам, сообщили в пресс-службе ГФИ.

Теги: обманутые дольщики
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть