УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии в реестре обманутых дольщиков состоит 925 жителей республики. Проблему обсудили на совещании у главного федерального инспектора Михаила Закомалдина с участием представителей федеральных, республиканских органов власти, силовых структур.

Председатель Государственного комитета по строительству и архитектуре Халит Махмудов рассказал, что сегодня в реестре пострадавших от действий недобросовестных застройщиков состоит 925 жителей республики и 54 дома. 10 объектов из них находятся на контроле Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Кроме того, два дома микрорайона «Урал» и литер 5 секции Л по улице Кувыкина — включены в сводный перечень проблемных объектов Башкортостана.

«Решение вопросов по данным долгостроям планируется в ближайшие 2 года, — заверил председатель комитета. — По всем остальным — 44 проблемным объектам разработаны дорожные карты».

В текущем году из числа проблемных введен в эксплуатацию дом в с.Алексеевка. До конца 2017 года достроят еще 7 домов: литер 7 в микрорайоне «Дема-9», дома в ЖК «Новобулгаково», ЖК «Миловский парк» и квартале № 533 города Уфы. В 2018 – 23 сдадут в эксплуатацию еще 23 объекта.

«Власти региона провели большую работу по оздоровлению ситуации, приняты своевременные грамотные решения. И мы видим конкретные результаты. Но о них нужно чаще рассказывать людям, не отгораживаться от пострадавших — встречаться с дольщиками», — подчеркнул Михаил Закомалдин.

Как сообщили на заседании, привлечением инвесторов к достройке проблемных домов займется специально создаваемый региональный оператор, который начнет свою работу в начале декабря этого года. Его специалисты также будут оказывать консультационную и юридическую помощь дольщикам, сообщили в пресс-службе ГФИ.