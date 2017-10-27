Активисты ОНФ в Башкирии обсудили защиту тишины и покоя в квартирах граждан в ночное время Фото: из открытых источников Активисты ОНФ в Башкирии обсудили защиту тишины и покоя в квартирах граждан в ночное время Фото: из открытых источников

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Активисты ОНФ в Башкирии обсудили проблемы обеспечения тишины в ночное время в многоквартирных домах, сообщили в региональном отделении. Поводом для этого стали обращения жильцов в их адрес. В дискуссии приняли участие представители правоохранительных органов, органов исполнительной власти республики и контрольно-надзорных ведомств.

По словам сопредседателя республиканского штаба Надежды Крыловой, сегодня принято несколько нормативно-правовых актов, закрепляющих право граждан на комфортные условия проживания в квартирах и на защиту этих прав.

«Но анализ обращений граждан в адрес регионального отделения ОНФ свидетельствует о том, что не всегда в многоквартирных домах соблюдаются общепринятые правила пользования нежилыми помещениями, – подчеркнула Крылова. – Отдельными гражданами и организациями систематически нарушаются действующие нормы права о соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время. А региональные органы власти и органы местного самоуправления не в полной мере используют нормы права в целях обеспечения прав и защиты граждан на комфортное жилье в многоквартирных домах, благоприятные условия быта и отдыха».

Так, в подвальных, цокольных, первых и вторых этажах жилого здания размещаются предприятия, организации с круглосуточным режимом функционирования, что противоречит санитарным нормам и правилам. Зачастую они занимаются торговлей спиртным, незаконной медицинской деятельностью или оказанием сомнительных видов услуг. Соответственно, нарушаются права граждан на безопасные для здоровья человека условия проживания, на покой и тишину в ночное время.

Надежда Крылова также подчеркнула, что при этом у работников полиции нет полномочий как-то воздействовать на нарушителей тишины.

«С недавних пор полицейские не имеют право составлять протоколы для привлечения виновных к ответственности по соответствующим статьям Кодекса РБ об административной ответственности и за нарушение региональных законов. К тому же отсутствует специальное соглашение между МВД по региону и правительством республики по передаче полномочий по составлению протоколов за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Поэтому они составляются членами административных комиссий, большинство из которых работают на общественных началах», — добавила эксперт.

Активисты Народного фронта приняли решение обсудить проблемы обеспечения покоя граждан и тишины в ночное время на ежегодной региональной конференции ОНФ и подготовить общественные предложения в адрес исполнительной власти республики.