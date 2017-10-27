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27 октября Пятница

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В Башкирии бывшая сотрудница авиационного завода похитила 12 миллионов рублей и получила условный срок

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии бывшая сотрудница авиационного завода похитила 12 миллионов рублей и получила условный срок Фото: Андрей Старостин

В Башкирии бывшая сотрудница авиационного завода похитила 12 миллионов рублей и получила условный срок Фото: Андрей Старостин

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Кумертауский межрайонный суд вынес приговор в отношении 49-летней бывшей сотрудницы Кумертауского авиационного производственного предприятия, занимавшей должность заместителя начальника отдела маркетинга и внешнеэкономической деятельности.

Женщина признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. В суде установлено, что аваиапредприятие для производимых вертолетов закупало у американской компании противопожарные системы, не облагаемые таможенными пошлинами. В период с 2010 по 2012 годы данная сотрудница вводила руководство завода в заблуждение, указывая в документах на оплату таможенного оформления товара сведения об оборудовании, якобы облагаемом таможенной пошлиной.

Впоследствии через компании, зарегистрированные на подставных лиц в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской области, она похитила разницу между фактической стоимостью таможенных затрат и перечисленными денежными средствами. Предприятию причинен ущерб в сумме свыше 12 млн рублей.

По информации региональной прокуратуры, суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и взыскал сумму причиненного ущерба.

Теги: мошенничество
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