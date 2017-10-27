В Уфе выбирают лучших мойщиков автомобилей
В Уфе выбирают лучших мойщиков автомобилейФото: администрация г.Уфы
В Уфе выбирают лучших мойщиков автомобилейФото: администрация г.Уфы
УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Уфе выбирают лучших мойщиков автомобилей. Дан старт открытому городскому конкурсу «Лучший автосервис столицы», сообщает пресс-служба мэрии. Главная цель проводимого конкурса — повышение уровня обслуживания населения автосервисами.
Сегодня в Кировском районе столицы прошел конкурс профессионального мастерства среди представителей почитаемого водительским сообществом ремесла — ремесла автомойщика. Строгое жюри отслеживало качество, скорость, соблюдение технологии мойки транспортных средств, а также навыки работы с профессиональным оборудованием. После продемонстрированных участниками соревнования навыков мастерства был проведен подробный анализ результатов работы. Имена победителей конкурса назовут в декабре 2017 года.