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В Уфе выбирают лучших мойщиков автомобилей

ОБЩЕСТВО

В Уфе выбирают лучших мойщиков автомобилей

Фото: администрация г.Уфы

В Уфе выбирают лучших мойщиков автомобилей

Фото: администрация г.Уфы

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе выбирают лучших мойщиков автомобилей. Дан старт открытому городскому конкурсу «Лучший автосервис столицы», сообщает пресс-служба мэрии. Главная цель проводимого конкурса — повышение уровня обслуживания населения автосервисами.

Сегодня в Кировском районе столицы прошел конкурс профессионального мастерства среди представителей почитаемого водительским сообществом ремесла — ремесла автомойщика. Строгое жюри отслеживало качество, скорость, соблюдение технологии мойки транспортных средств, а также навыки работы с профессиональным оборудованием. После продемонстрированных участниками соревнования навыков мастерства был проведен подробный анализ результатов работы. Имена победителей конкурса назовут в декабре 2017 года.

Теги: автосервис
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