В столице Башкортостана впервые прозвучала «Торжественная медовая увертюра» Фото: Шаура Гаппасова В столице Башкортостана впервые прозвучала «Торжественная медовая увертюра» Фото: Шаура Гаппасова

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В столице Башкортостана впервые прозвучала «Торжественная медовая увертюра». Автор сочинения — молодой уфимский композитор Алина Ахметова.

«Увертюра посвященная башкирскому мёду. Республика Башкортостан славится своим чудесным мёдом, являющимся волшебным, чудодейственным эликсиром здоровья и долголетия. Источником благодатного нектара являются обилие душистых липовых лесов, богатое многотравие башкирских лугов и горных долин. Мёд и уникальные башкирские пчелы – это визитная карточка и богатство Земли башкирской», — говорит Алина Ахметова.

Премьера состоялась сегодня в Концертном зале им. Ф. Шаляпина УГИИ им З. Исмагилова на заключительном концерте Всероссийского фестиваля молодых композиторов. Главным действующим лицом на концерте был Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан под руководством Линара Давлетбаева. По словам автора, «Медовая увертюра» написана специально для этого коллектива.

В концерте были представлены камерные и оркестровые сочинения нескольких молодых композиторов Башкортостана, Татарстана и Казахстана. Еще одним из многочисленных примеров обращения к образу национального героя стало произведение Фаниля Ибрагимова «Салават-батыр».

Шаура Сагитова представила слушателям сюиту из сказки «О чем поют птицы», Лидия Ризванова — пьесу «Песня тишины», в основе которой — китайская народная мелодия, и электроакустическую композицию «Monada».

Прозвучали также новые сочинения Галины Зигановой, Артура Мингажева, Ильяса Камала, Альфии Хабировой, Андрей Скобелкина и других авторов.

Учредители и организаторы фестиваля — Министерство культуры Республики Башкортостан, Союз композиторов России, Союз композиторов Республики Башкортостан. Художественный руководитель и директор фестиваля – председатель Союза композиторов РБ Лейла Исмагилова.