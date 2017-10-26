«Салават Юлаев» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» Фото: Валерий Шахов









«Салават Юлаев» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» Фото: Валерий Шахов

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

События в матче «Салават Юлаев» — «Металлург» развивались стремительно. Соперники на скоростях стремительно проезжали синюю линию вражеской зоны и пытались поразить ворота. Первыми это удалось сделать хозяевам: гол записал в свой актив Йонас Кемпайнен. А помог финну в этом эпизоде шведский форвард Линус Умарк, который заработал 250 очков в КХЛ.

После перерыва команды убавили пыл. К концу второго периода гости из Магнитогорска два раза подряд остались в меньшинстве. Но второе сыграло только на руку. Гол в раздевалку забил Владислав Калетник — 1:1.

Через 15 секунд после свистка на третий период «юлаевцы» остались в меньшинстве, тут же пропустили вторую шайбу — 1:2. Немногочисленный сектор фанатов «Магнитки» ликовал.

Под занавес «Металлург» остался в меньшинстве. Однако гостям снова удалось поразить ворота уфимской ледовой дружины, так как хозяева выпустили вместо голкипера шестого игрока. Но ошиблись — через минуту гости увеличили разрыв — 1:4.

"Первый период "Салавата" был одним из лучших в этом сезоне. Но во втором отрезке матча "Металлург" поменял тактику, — сказал главный тренер "юлаевцев" Эркка Вестерлунд. — Мы должны больше бросать".

Теперь «Салават Юлаев» отправляется на выезд.