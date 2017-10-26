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26 октября Четверг

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Коммунальные службы Уфы приготовились к ночному снегопаду

ОБЩЕСТВО

Коммунальные службы Уфы приготовились к ночному снегопаду Фото: администрация г.Уфы

Коммунальные службы Уфы приготовились к ночному снегопаду Фото: администрация г.Уфы

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Коммунальные службы Уфы приготовились к ночному снегопаду, сообщает мэрия.

По прогнозам синоптиков, в столице с 26 на 27 октября снег будет идти на протяжении всей ночи. В связи с этим коммунальные службы города переведены в режим готовности. Ночью они будут вести расчистку территорий от снега, производить отсыпку песко-соляной смеси на развязках, мостах и путепроводах, на спусках и подъемах. Всего на улицах и во дворах предполагается задействовать около 200 единиц техники. В зависимости от развития погодных условий их количество будет корректироваться.

Работа в ночное время позволит избежать серьезных затруднений движения утром, когда горожане поедут на работу, объяснили в городской администрации.

Теги: коммунальная службы, снегопад
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