В Башкирии из-за гололеда занесло фуру с двумя прицепами: есть пострадавший Фото: Дорожный патруль -Уфа





В Башкирии из-за гололеда занесло фуру с двумя прицепами: есть пострадавший Фото: Дорожный патруль -Уфа

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня вечером в Уфимском районе на автодороге М5 произошло серьезное ДТП, причиной которого стал гололед.

Занесло фуру с двумя прицепами, в результате она столкнулась с отбойником. После удара грузовик повалился набок. Ограждение оказалось на встречной полосе и зацепило внедорожник Mitsubishi.

Как сообщается в паблике Дорожный патруль Уфа, в результате аварии пострадал водитель японской иномарки, его пришлось госпитализировать.