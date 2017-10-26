В Уфе школьники попробовали себя в 50 разных профессиях на фестивале «ProfФЕСТ» Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ



В Уфе школьники попробовали себя в 50 разных профессиях на фестивале «ProfФЕСТ» Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 26 октября в Уфе, на ВДНХ состоялся Республиканский фестиваль востребованных профессий «ProfФЕСТ», который стал своеобразным продолжением проведенного в 2015 году фестиваля рабочих профессий «Человек труда». Организатором мероприятия выступило Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики при поддержке администрации Главы Республики Башкортостан.

«Мы очень хотим, чтобы вместо безработных экономистов и юристов в нашей стране жили счастливые сварщики и строители, — отметила на церемонии открытия фестиваля министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова. — Для нас очень важно, что этот фестиваль стал традиционным, потому что несмотря все разговоры про цифровую экономику будущего, наша экономика все равно остро нуждается в высококвалифицированных рабочих кадрах».

Обращаясь к юным участникам фестиваля, министр образования Башкортостана Гульназ Шафикова посоветовала им выбрать правильный жизненный путь: «В жизни очень важны 3 вещи: где жить – в этом плане нам с вами повезло – мы живем в чудесной республике, с кем жить – этот выбор у вас состоится чуть позже, и кем работать – вот в этом вам и поможет сегодняшний фестиваль, где представлены около 50-ти самых востребованных на рынке труда профессий».

Отличительной особенностью фестиваля стало построение его по отраслевому принципу, то есть каждое министерство и ведомство республики представило на мероприятии востребованные в их отраслях специальности. На площадках ВДНХ были представлены тренажеры-симуляторы 50 профессий, которые испробовали на себе и почетные гости фестиваля. Так, министр семьи и труда Ленара Иванова буквально на несколько минут побывала в роли врача-реаниматолога, начальник Управления по вопросам государственной службы и кадровой политике администрации Главы Башкортостана Рустэм Хайдаров — в роли пожарного, министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов продемонстрировал свои знания в области ветеринарии, а министр промышленности и инновационной политики Алексей Карпухин испробовал тренажер машиниста башенного крана.

Востребованные специальности презентовали и образовательные учреждения республики. К примеру, Уфимский художественно-гуманитарный колледж демонстрировал для старшеклассников работу мастера садово-паркового и ландшафтного строительства, Уфимский художественно-промышленный колледж провел мастер-класс по изготовлению суши, Уфимский лесотехнический техникум учил детей собственными руками изготавливать скамейки для бани. Здесь же ребята могли попробовать себя в роли флориста, пекаря, парикмахера, визажиста, химика-лаборанта, детского реаниматолога и медсестры. Традиционно очередь из детей выстраивалась на экспозициях компаний БЭСК, ПАО АНК Башнефть, Газпром трансгаз Уфа и ПАО ОДК-УМПО.

В фестивале приняли участие около 10 тысяч школьников Уфы, которые, кроме симуляторов профессий, принимали участие в викторинах, мастер-классах и профессиональных тестированиях.

Во второй половине дня гости фестиваля приняли участие в работе четырех секций: семинаре в формате воркшопа «Приоритетные направления рынка труда и службы занятости. Управление трудовыми ресурсами: осознанный подход в выборе будущей профессии», круглом столе на тему «Сопровождаемое трудоустройство молодежи, трудоустройство лиц с ОВЗ, инвалидностью», открытом семинаре для родителей «Выбор профессии – залог успешного будущего: вопросы ранней профориентации» и мастер-классе «Использование робототехники в деятельности HR-специалиста».

Специальными гостями фестиваля стали авторы проекта по автоматизации поиска сотрудников «Робот Вера», запущенного российским стартапом Stafory. Данный проект 24 октября занял первое место в Амстердаме в рамках международной конференции HR Tech World 2017, и уже сегодня был представлен гостям фестиваля «ProfФЕСТ».