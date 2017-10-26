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26 октября Четверг

Уфа   °

Урожай сахарной свеклы в Башкирии достиг почти 1,377 млн тонн

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Урожай сахарной свеклы в Башкирии достиг почти 1,377 млн тонн Фото: Минсельхоз РБ

Урожай сахарной свеклы в Башкирии достиг почти 1,377 млн тонн Фото: Минсельхоз РБ

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Уборка сахарной свеклы в регионе завершена на 88 процентов. По последней информации Минсельхоза РБ, сладкие корнеплоды убраны с площади 45,3 тысячи га.

В целом по Башкирии выкопано около 1,377 млн тонн сахарной свеклы при средней урожайности 304 центнера с гектара.

Лидерами по урожайности по-прежнему значатся Уфимский и Гафурийский районы – 400 и 383 центнера свеклы с каждого гектара, соответственно.

Самый большой урожай сахарной свеклы в этом году собран в Чишминском районе республики – около 196,6 тысячи тонн.

На сахарные заводы сдано на данный момент более 799,4 тысячи тонн свеклы, переработано из которых 461,6 тысячи тонн.

Как сообщал ранее «Башинформ», Урожай сахарной свеклы в республике уже превысил прошлогодние показатели.

Теги: сельское хозяйство, сахарная свекла
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