Новым руководителем Башкирской торговой ассоциации стал владелец «АиФ» Фарит Гиндуллин Фото: retail-loyalty.org Новым руководителем Башкирской торговой ассоциации стал владелец «АиФ» Фарит Гиндуллин Фото: retail-loyalty.org

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Новым руководителем Башкирской торговой ассоциации (БТА) избран владелец ООО «АиФ» Фарит Гиндуллин. 26 октября состоялось общей собрание членов БТА, на которой, кроме перевыборов, обсуждались итоги деятельности организации и злободневные проблемы регионального ритейла.

Прежний руководитель БТА — директор ЗАО «Форвард» (компания управляет сетями «Байрам», «Полушка», «Сабантуй») Павел Антипин получил почетную грамоту Госкомитета РБ по торговле. Руководитель ведомства Гузэль Асылова отметила, что БТА – единственная общественная организация, с которой плотно работает Госкомитет, а сеть «Байрам» первой оперативно откликнулась на призыв собрать гуманитарную помощь поселкам, пострадавшим от вспышки ящура.

Кандидатуру нового председателя представил предприниматель и депутат Госсобрания — Курултая РБ Ильдар Гарифуллин. В свою очередь, Фарит Гиндуллин представил обширную программу работы организации до конца 2018 года, которая заключается в информировании и консультировании предпринимателей по новым законам, по подключению к обязательным электронным программам. Проект также предполагает участие в общественной жизни, в конкурсах и выставках.