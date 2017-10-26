Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

26 октября Четверг

Уфа   °

В Уфе пропала 16-летняя Дарья Краснова

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе пропала 16-летняя Дарья Краснова Фото: vk.com/poiskdetei_rb

В Уфе пропала 16-летняя Дарья Краснова Фото: vk.com/poiskdetei_rb

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уже больше недели 16-летняя уфимка Дарья Краснова не дает о себе знать. Она ушла из дома 19 октября. К поискам подключились волонтеры и полиция. Сообщение о пропаже девушки опубликовали добровольцы группы «Поиск пропавших детей в РБ».

«Пропала в районе улицы Ухтомского (Демский район Уфы). Ранее разыскиваемая уже уходила из дома», — рассказали волонтеры.

Приметы: черные волосы, худощавого телосложения, глаза светлые, брови темные.

Всех, кто видел или знает, где может находиться 16-летняя Дарья Краснова, просят немедленно сообщить по телефонам: 8-917-794-94-84, 8-927-969-89-19 или в полицию 02.

Теги: поиск пропавших
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть