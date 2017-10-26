В Уфе пропала 16-летняя Дарья Краснова Фото: vk.com/poiskdetei_rb В Уфе пропала 16-летняя Дарья Краснова Фото: vk.com/poiskdetei_rb

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уже больше недели 16-летняя уфимка Дарья Краснова не дает о себе знать. Она ушла из дома 19 октября. К поискам подключились волонтеры и полиция. Сообщение о пропаже девушки опубликовали добровольцы группы «Поиск пропавших детей в РБ».

«Пропала в районе улицы Ухтомского (Демский район Уфы). Ранее разыскиваемая уже уходила из дома», — рассказали волонтеры.

Приметы: черные волосы, худощавого телосложения, глаза светлые, брови темные.

Всех, кто видел или знает, где может находиться 16-летняя Дарья Краснова, просят немедленно сообщить по телефонам: 8-917-794-94-84, 8-927-969-89-19 или в полицию 02.