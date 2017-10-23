В одном из районов столицы Башкирии построят бассейн стоимостью 100 млн рублей Фото: Олег Яровиков В одном из районов столицы Башкирии построят бассейн стоимостью 100 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Тендер на строительство бассейна в Калининском районе Уфы на бульваре Тухвата Янаби объявило Управление капитального строительства Башкортостана. Согласно конкурсной документации, для размещения бассейна планируется построить двухэтажное здание.

Как сообщает RosTender.info, территория комплекса предусматривает проведение спортивных занятий и тренировок по плаванию, физкультурно-оздоровительных процедур, обучение плаванию детей (от 14 лет) и взрослых, а также реабилитационно-восстановительных занятий для инвалидов. Строительство объекта должно быть завершено в ноябре 2018 года. На выполнение работ выделяется 100 млн рублей.

Средства на строительство бассейна будут выделены из бюджета республики по программе «100 объектов — к 100-летию Башкортостана». Все стройки в рамках проекта будут иметь социальное значение. Их планируется завершить к 100-летию республики в 2019 году.