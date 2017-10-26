Семена для весеннего сева заготовлены в Башкирии в полном объеме - Минсельхоз Фото: Минсельхоз РБ Семена для весеннего сева заготовлены в Башкирии в полном объеме - Минсельхоз Фото: Минсельхоз РБ

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В хозяйствах Башкортостана ведется засыпка семян из нового урожая. По данным Минсельхоза РБ, для ярового сева заготовлено более 306 тысяч тонн семян, что составляет 100 процентов от плана.

В страховой фонд яровых зерновых засыпано свыше 40 тысяч тонн семян, или 88 процентов от запланированного. В числе районов, заложивших семян больше запланированного, — Куюргазинский, Дюртюлинский и Ишимбайский.

В переходящем фонде на сегодняшний день находится около 91 тысячи тонн семян озимых зерновых культур, что составляет 69 процентов от плана.

Семян многолетних трав засыпано 2058 тонн, что составляет 102 процента от плана, констатировали в аграрном ведомстве.