В Башкирии завершается уборка льна Фото: Минсельхоз РБ В Башкирии завершается уборка льна Фото: Минсельхоз РБ

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В республике завершается уборка льна. По последним данным Министерства сельского хозяйства РБ, лен обмолочен на площади более 20 тысяч га, что составляет 98,6% от плана.

При средней урожайности 9,7 центнера с гектара в Башкирии получено 19,8 тысячи тонн льна.

Самая высокая урожайность в Мелеузовском и Миякинском районах — 15,4 и 15 центнеров с гектара, соответственно.

Больше всего льна намолочено в Абзелиловском районе — 4,8 тысячи тонн.