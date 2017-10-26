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26 октября Четверг

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В Башкирии завершается уборка льна

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В Башкирии завершается уборка льна Фото: Минсельхоз РБ

В Башкирии завершается уборка льна Фото: Минсельхоз РБ

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В республике завершается уборка льна. По последним данным Министерства сельского хозяйства РБ, лен обмолочен на площади более 20 тысяч га, что составляет 98,6% от плана.

При средней урожайности 9,7 центнера с гектара в Башкирии получено 19,8 тысячи тонн льна.

Самая высокая урожайность в Мелеузовском и Миякинском районах — 15,4 и 15 центнеров с гектара, соответственно.

Больше всего льна намолочено в Абзелиловском районе — 4,8 тысячи тонн.

Теги: сельское хозяйство, лен
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