В Уфе на радио «Юлдаш» говорили об истоках автономии Башкортостана Фото: радио «Юлдаш» В Уфе на радио «Юлдаш» говорили об истоках автономии Башкортостана Фото: радио «Юлдаш»

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Современному осмыслению и оценке сути Октябрьской революции 1917 года был посвящен круглый стол, организованный и проведенный в прямом эфире радиоканалом «Юлдаш» ГУП ТРК «Башкортостан». Его ведущим стал член Общественной палаты республики Расуль Сагитов. Символично, что разговор на эту тему состоялся 25 октября — в день 100-летия октябрьского переворота по старому стилю, Юлианскому календарю.

Ученые и преподаватели Института истории и государственного управления БашГУ — заведующий кафедрой, доктор исторических наук Айтуган Акманов и доцент, кандидат исторических наук Расих Зайтунов, подробно рассказали о предпосылках и последствиях тех далеких событий не только для России, но и в мировом масштабе. Изменения были колоссальными — в результате Первой мировой войны политическая карта значительно изменилась. Достаточно сказать, что распались четыре империи, в том числе и Российская. В 1922 году был образован Советский Союз, объединивший большое количество народов.

«Этот разговор состоялся в преддверии Всероссийской научно-практической конференции «1917 год в судьбах народов России», которую готовят к проведению в конце ноября Администрация Главы республики, Правительство РБ, Государственное Собрание — Курултай, Академия наук РБ и Башкирский государственный университет, — рассказал агентству «Башинформ» Расуль Сагитов. — Поэтому большое внимание в нашей беседе было уделено вопросу о национальных движениях в стране того периода, в частности, началу работы над созданием автономии Башкортостана, что было окончательно завершено, как известно, 20 марта 1919 года подписанием Соглашения между Башкирским правительством и Советской властью».