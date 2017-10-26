В Башкирии ищут без вести пропавшего 62-летнего Анатолия Степанова Фото: Соцсети В Башкирии ищут без вести пропавшего 62-летнего Анатолия Степанова Фото: Соцсети

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В Башкирии 62-летний Анатолий Степанов не дает о себе знать с 22 октября. В этот день, по словам его дочери, он собирался выехать в родной город Дюртюли из поселка Чишмы, где гостил у родственников.

«Сказал, что, может быть, заедет к родным в Уфу. Но у них он не появился, как и дома в Дюртюлях, — рассказала агентству «Башинформ» дочь пропавшего Эльвира. — Заявление в полицию мы уже подали».

Приметы: рост около 165 см, телосложение среднее.

Был одет: черный классический костюм, белая рубашка, черная куртка, черная шапка. С собой имел два пакета вещей.

Всех, кто видел или знает, где находится Анатолий Степанов, просят позвонить по телефонам: 8-917-403-56-86 (дочь Эльвира) или в полицию 02.