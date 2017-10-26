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УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Екатеринбурге, в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества, прошел XV Региональный фестиваль башкирской культуры «Башҡорт йыры» — «Башкирская песня». Фестиваль состоялся в рамках 100-летия образования Республики Башкортостан и был посвящен 20-летию общественной деятельности в свердловских областных башкирских общественных организациях: Курултай башкир Свердловской области — Свердловский областной Башкирский Центр.

На круглом столе «Башкирские общественные организации: проблемы и перспективы» каждый коллектив делился своим опытом выступлений, проведенными мероприятиями по пропаганде народного единства, обсуждались решения проблем связи между поколениями, сохранения народных традиций и обычаев, сохранения и передачи родного языка будущему поколению, наведению мостов между башкирскими организациями разных областей и регионов для дальнейшего сотрудничества и объединения усилий в целях развития культуры.

Как сообщил пресс-секретарь РОО «Свердловский областной Башкирский Центр» Сергей Фахрутдинов, проведение XV Фестиваля башкирской культуры в столице Урала Екатеринбурге стало уже традиционным мероприятием. Это событие проходило под эгидой «Башҡорт йыры — Башкирская песня».

Главной миссией всех участников праздника является поддержка, развитие и процветание башкирской культуры, а также укрепление традиций народного творчества. Башкирский народный театральный коллектив «Ядкар» не только принимал радостно и задушевно всех гостей, но и выступил с замечательным шуточным башкирским танцем «Проказницы», а Динарой Вандышевой впервые был исполнен оригинальный башкирский народный танец «Загида».

В нынешнем году в Екатеринбург приехало огромное количество гостей и артистов из таких городов как: Уфа, Сибай, Челябинск, Набережные Челны, Пермь, Арамиль, Лесной, Первоуральск, Полевской, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, Березовский, Верхний Уфалей, Сосновский и Аргаяшевский районы Челябинской области.

Руководитель Свердловского областного Башкирского Центра Фаима Юсупова поблагодарила профессиональных артистов фольклорно-эстрадной группы «Тархан» (руководитель Ринат Гайсин), Сибайского концертно-театрального объединения Республики Башкортостан и всех участников самодеятельных творческих коллективов, приглашенных почетных гостей за участие в фестивале и реальный вклад в сохранение духовной и материальной народной культуры, а также содействие в проведении замечательного башкирского мероприятия в Екатеринбурге. Всеобщее восхищение вызвала башкирская юрта, доставленная на праздник общественной организацией «Курултай башкир» г. Верхнего Уфалея (руководитель Фануза Зарипова). С особой благодарностью было отмечено мастерство и активное участие в празднике лауреата республиканских фестивалей-конкурсов Альбины Исхаковой и общественных деятелей Челябинской области Арслана Бикбулатова и Рабиги Бикбулатовой.