В столице Башкирии состоится ярмарка вакансий для молодежи Фото: Андрей Старостин В столице Башкирии состоится ярмарка вакансий для молодежи Фото: Андрей Старостин

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице 2 ноября состоится ярмарка разнопрофильных вакансий для молодежи.

В числе предлагаемых рабочих мест — администратор, бармен, ведущий специалист, водитель автомобиля, воспитатель детского сада, врач-терапевт, главный специалист, горничная, грузчик, диспетчер, инженер, кондуктор, консультант, курьер, менеджер, медсестра, младший воспитатель, официант, повар, продавец и электрик.

Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.