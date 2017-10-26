Смертельное ДТП в Башкирии: столкнулись легковой автомобиль и «ГАЗель» Фото: «Дорожный патруль»/ vk.com





Смертельное ДТП в Башкирии: столкнулись легковой автомобиль и «ГАЗель» Фото: «Дорожный патруль»/ vk.com

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Мелеузовском районе на 183 километре трассы Уфа — Оренбург сегодня, 26 октября, столкнулись легковой автомобиль и малотоннажка.

По предварительным данным, водитель за рулем «ГАЗель Некст» выехал на встречную полосу для обгона и лоб в лоб столкнулся с «Фиат Альбеа». После удара обе машины оказались в кювете.

«В результате аварии мужчина, управлявший легковым автомобилем, скончался на месте происшествия», — сообщается в группе «Дорожный патруль» со ссылкой на отдельный батальон ГИБДД по РБ.