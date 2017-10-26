В Башкирии виновник «пьяного» ДТП устроил стрельбу Фото: Олег Яровиков В Башкирии виновник «пьяного» ДТП устроил стрельбу Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане пьяный виновник ДТП устроил стрельбу. В ходе конфликта мужчина ранил местного жителя из пневматической винтовки.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ, установлено, что в мае 2015 года 33-летний обвиняемый, будучи пьяным, въехал на своем автомобиле «Daewoo Nexia» в припаркованный вблизи его дома грузовик «ГАЗель». Между виновником аварии и владельцем грузовика началась драка. В ходе конфликта обвиняемый вынес из дома пневматическую винтовку и выстрелил из нее в убегавшего потерпевшего. Раненый мужчина был доставлен в больницу.

Суд первой инстанции приговорил 33-летнего жителя Абзелиловского района к четырем годам условного лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью. Осужденный не признал вину в совершении преступления и обжаловал приговор в апелляционном порядке. При рассмотрении дела в апелляционной инстанции прокурор настоял на ужесточении приговора и отмене условного осуждения.

Верховный суд республики приговорил виновного к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.