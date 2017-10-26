Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

26 октября Четверг

Уфа   °

В Башкирии виновник «пьяного» ДТП устроил стрельбу

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии виновник «пьяного» ДТП устроил стрельбу Фото: Олег Яровиков

В Башкирии виновник «пьяного» ДТП устроил стрельбу Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане пьяный виновник ДТП устроил стрельбу. В ходе конфликта мужчина ранил местного жителя из пневматической винтовки.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ, установлено, что в мае 2015 года 33-летний обвиняемый, будучи пьяным, въехал на своем автомобиле «Daewoo Nexia» в припаркованный вблизи его дома грузовик «ГАЗель». Между виновником аварии и владельцем грузовика началась драка. В ходе конфликта обвиняемый вынес из дома пневматическую винтовку и выстрелил из нее в убегавшего потерпевшего. Раненый мужчина был доставлен в больницу.

Суд первой инстанции приговорил 33-летнего жителя Абзелиловского района к четырем годам условного лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью. Осужденный не признал вину в совершении преступления и обжаловал приговор в апелляционном порядке. При рассмотрении дела в апелляционной инстанции прокурор настоял на ужесточении приговора и отмене условного осуждения.

Верховный суд республики приговорил виновного к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Теги: Прокуратура РБ, Верховный суд РБ, стрельба
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть