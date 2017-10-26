Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

26 октября Четверг

Уфа   °

В сети опубликовали полную версию нашумевшего клипа про ФК «Уфа» - видео

СПОРТ

В сети опубликовали полную версию нашумевшего клипа про ФК «Уфа» - видео Фото: Стоп-кадр видео

В сети опубликовали полную версию нашумевшего клипа про ФК «Уфа» - видео Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Больше трех дней футбольные болельщики башкирского клуба ждали премьеры клипа, анонс которого прогремел на всю российскую Премьер-лигу. 26 октября в сети появилась полная версия песни, которую известный в республике исполнитель Ильнур Юламанов посвятил футбольному клубу «Уфа».

Новый хит о башкирском футболе получил название «Салават, не отставай!». Клип снял режиссер Батыр Галимов. Главной героиней видеоролика стала участница «Мисс ФК «Уфа» Алена Гаврюшина.

Финансировал съемки клипа футбольный клуб «Уфа». Средства были выручены от продажи киберфутболиста Роберта Фахретдинова, больше известного под псевдонимом «Уфенок».

Теги: футбол, ФК Уфа, клип
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть