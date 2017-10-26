В сети опубликовали полную версию нашумевшего клипа про ФК «Уфа» - видео Фото: Стоп-кадр видео В сети опубликовали полную версию нашумевшего клипа про ФК «Уфа» - видео Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Больше трех дней футбольные болельщики башкирского клуба ждали премьеры клипа, анонс которого прогремел на всю российскую Премьер-лигу. 26 октября в сети появилась полная версия песни, которую известный в республике исполнитель Ильнур Юламанов посвятил футбольному клубу «Уфа».

Новый хит о башкирском футболе получил название «Салават, не отставай!». Клип снял режиссер Батыр Галимов. Главной героиней видеоролика стала участница «Мисс ФК «Уфа» Алена Гаврюшина.

Финансировал съемки клипа футбольный клуб «Уфа». Средства были выручены от продажи киберфутболиста Роберта Фахретдинова, больше известного под псевдонимом «Уфенок».