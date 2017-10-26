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В Башкирии средняя приживаемость лесных культур составила 82%

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В Башкирии средняя приживаемость лесных культур составила 82% Фото: Минлесхоз РБ

В Башкирии средняя приживаемость лесных культур составила 82% Фото: Минлесхоз РБ

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Средняя приживаемость лесных культур на территории Башкортостана составила 82%, сообщили в Министерстве лесного хозяйства республики. В отдельных же питомниках этот показатель намного выше. Так, в лесном питомнике «Раздольинский» Караидельского лесхоза, по результатам осенней инвентаризации, показатели приживаемости саженцев оказались наилучшими среди всех питомников лесхоза. Здесь на площади 1,3 га выращиваются до 1,5 млн штук сеянцев ели и сосны.

«Приживаемость и рост лесных культур, полученных в питомнике «Раздольинский», имеют хорошие показатели, например, приживаемость всходов сеянцев составляет 92 процента», — говорит директор ГАУ РБ «Караидельский лесхоз» Рауф Гафаров.

Сейчас Караидельским лесхозом ведутся работы по подготовке почвы под лесные культуры предстоящего года, общая площадь которых составит порядка 110 га. Всего весной 2018 года будет высажено 440 тысяч штук сеянцев.

В лесном питомнике Ивано-Кувалатского участкового лесничества Кананикольского лесхоза на площади 5,7 га ежегодно выращивается 1,5 миллиона штук стандартных сеянцев сосны.

«Для проведения агротехнических мероприятий в питомнике имеется вся необходимая лесохозяйственная техника и оборудование, прополка сеянцев ведется с применением ручного труда, а также применением гербицидов, — сообщил директор Кананикольского лесхоза Рафис Шарипов. — Посадочный материал используется для выполнения государственного задания в Кананикольском лесничестве и для обеспечения арендаторов лесных участков. В этом году Кананикольским лесхозом реализовано сеянцев сосны на сумму более 2 млн рублей. Всего в течение года лесничеством произведена посадка леса на площади 376 га, в том числе, силами арендаторов — на 256 га».

Теги: лесное хозяйство
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