ВТБ в Башкортостане пригласил клиентов на выставку Ван Гога Фото: Ильшат Ахметов



ВТБ в Башкортостане пригласил клиентов на выставку Ван Гога Фото: Ильшат Ахметов

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Своё 15-летие корпоративный филиал банка в Башкортостане отметил культурным событием. ВТБ стал спонсором уникальной выставки «Ван Гог. Живые полотна», которая с успехом проходит в ЦСИ «Облака». В честь юбилея банк пригласил своих партнеров в буквальном смысле «погрузиться» в полотна великого мастера – вчера мультимедийную экспозицию вместе с сотрудниками филиала посетили ключевые клиенты ВТБ.

«Признаться, мы долго думали, как отметить свой юбилей, — рассказал руководитель дирекции банка по Республике Башкортостан Алексей Самсонов. – И решили провести его с пользой, вложив средства в искусство. Выбрали не типичный для такого повода формат мы не случайно: поддержка различных проектов в сфере культуры – традиция ВТБ. Ведь банк уже много лет оказывает финансовую помощь Третьяковской галерее в Москве и Мариинскому театру в Санкт-Петербурге. А корпоративный филиал ВТБ в Башкортостане в разные годы поддерживал Международный Благотворительный Фонд Владимира Спивакова в Республике Башкортостан, талантливых детей из художественной школы Стерлитамака, сразу три выставки в рамках глобального художественного форума «ART UFA 2015».

Алексей Самсонов отметил, что поддерживать искусство и культуру банк может в том числе и благодаря своему эффективному взаимовыгодному сотрудничеству с партнерами. «К 15-летию ВТБ в Башкортостане подошел с хорошими результатами. С начала этого года, например, нам удалось нарастить кредитный портфель по клиентам среднего бизнеса в 1,5 раза, увеличить объем средств на расчетных счетах и депозитах в 2 раза. Мы продолжаем динамично и последовательно развиваться, стараясь стать каждому из клиентов надежным партнером, помогающим успешно наращивать бизнес», — рассказал Алексей Николаевич.

«Наше акционерное общество уже давно обслуживается в банке ВТБ, — отметила главный бухгалтер ГК «Комбинат рабочей одежды» Ирина Челнынцева. – Среди всех имеющихся финансовый организаций, он один из самых стабильных, надёжных и оперативных. ВТБ всегда идёт навстречу клиенту и быстро находит с нами взаимодействие. Мы с удовольствием поздравляем региональное отделение банка с юбилеем. И очень рады были узнать, что ВТБ – не только надежная финансовая организация, но и социально ответственный бизнес, поддерживающий искусство. Спасибо за подаренную возможность прикоснуться к прекрасному!»