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26 октября Четверг

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Новый проект телеканала «Тамыр»: башкирские сказки читают молодые звезды

КУЛЬТУРА

Новый проект телеканала «Тамыр»: башкирские сказки читают молодые звезды

Фото: телеканал «Тамыр»

Новый проект телеканала «Тамыр»: башкирские сказки читают молодые звезды

Фото: телеканал «Тамыр»

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Телеканал «Тамыр» работает над новым проектом. Башкирские сказки читают молодые звезды эстрады, театра, известные в блогосфере личности.

«На сегодня мы уже сняли трех чтецов — RNT, лидера группы «Бурелар» Ильшата Абдуллина, Сабину Кучаеву. Мы берем популярные сказки — «Ҡарт айыу һәм бүре» («Старый медведь и волк»), «Үгәй ҡыҙ Гөлбикә» («Падчерица Гульбика»), «Терпе менән ҡуян» («Ёж и заяц»), «Һаранбай менән Зиннәт» («Скупец и Зиннат), «Бүре ни өсөн айға ҡарап олой» («Почему волк воет на луну») и другие», — сообщила директор телеканала Гульназ Кульсарина.

«Совсем недавно я решил поискать в интернете башкирские аудиосказки для своей дочки. И не нашел. Перерыл весь интернет, но их не было. Тогда я продолжил свои поиски и вышел на студию «Тамыр», — рассказывает Ильшат Абдуллин. — Сегодня я принял участие в новом детском проекте в этой студии — башкирские народные сказки устами звезд эстрады. Да и еще сказали, что я являюсь идейным вдохновителем данного проекта».

В будущем планируется записать молодых исполнителей Ильнура Рамазанова, Гайсара Миндигулова, актера Артура Кабирова, участника башкирского конного полка «Любизар» Юлая Галиуллина, фотографа Эдуарда Дильмухаметова, видеографа Батыра Галимова. Редактор проекта — Зульфия Даянова.

Сказки выйдут в телепередаче «Әкиәт китабы» («Книга сказок»), радиопередаче «Иләү» («Муравейник»), отдельные ролики выложены в интернет. Проект стартует 12 ноября, в эфире БСТ будет выходить каждое воскресенье.

Теги: башкирский язык, телеканал «Тамыр»
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