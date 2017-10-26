УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В законодательстве появится новое понятие «экстремальный туризм». Это позволит регулировать данный вид туристической деятельности. Законодательную инициативу вносят в Госдуму единороссы, сообщает ТАСС.

«Экстремальный туризм — это вид туризма, сочетающий активный отдых и (или) занятие спортом, в том числе в развлекательных целях, требующий специальных навыков и знаний, связанный с повышенной травмоопасностью, риском, с применением специального оборудования (устройств, приспособлений) и (или) технических средств, которые могут являться источниками повышенной опасности», — говорится в проекте закона.

Туристическая отрасль в России динамично развивается. В 2016 году страну посетили 3,3 млн иностранных туристов, что на 11,2% больше, чем в 2015 году. Наряду с привычными культурно-познавательными, лечебно-оздоровительными видами туризма в последние годы становятся популярными и востребованными туристические продукты, включающие в себя элементы экстремального туризма: альпинизма, виндсерфинга, дайвинга, дельтапланеризма, горнолыжного спорта, кайтинга, рафтинга, скалолазания, спелеологии. Парламентарии уверены, что занятие любым из этих видов спорта в развлекательных целях связано с повышенными факторами риска и травмоопасности. Поэтому необходимо создать базовые условия безопасности при предоставлении туристических услуг, требующих от потребителя специальных навыков и знаний,