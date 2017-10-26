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26 октября Четверг

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В пригороде Уфы женщина приобрела 60 соток земли всего за 130 тысяч рублей и незаконно построила там магазин

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В пригороде Уфы женщина приобрела 60 соток земли всего за 130 тысяч рублей и незаконно построила там магазин Фото: Олег Яровиков

В пригороде Уфы женщина приобрела 60 соток земли всего за 130 тысяч рублей и незаконно построила там магазин Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Верховный суд РБ признал незаконными сделки с землей, на которой вместо жилых домов уфимка построила продовольственный магазин.

Прокуратура РБ выяснила, что в 2015 году горожанка арендовала шесть земельных участков в Зубовском сельсовете общей площадью более 60 соток.

Чтобы выкупить их по льготной цене, женщина представила в муниципалитет подготовленные кадастровым инженером документы о построенных на участках жилых домах. Хотя в действительности данные здания были непригодны для проживания и представляли собой постройки из ДСП площадью 12 квадратных метров без коммуникаций. И, все же, сельская администрация предоставила земли в собственность заявительнице. Их выкупная цена составила около 130 тыс рублей.

В результате неправомерных сделок по реализации земли в бюджет не поступило свыше 45 млн рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В связи с этим прокуратура Уфимского района обратилась в суд с требованием вернуть участки муниципалитету и прекратить право собственности женщины на шесть несуществующих домов. Однако районный суд отказал в удовлетворении исковых требований.

В свою очередь, Верховный суд республики признал данную позицию незаконной и удовлетворил иск в полном объеме. Суд кассационной инстанции утвердил судебное решение.

Теги: Прокуратура РБ
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