Открылся «Порше Центр Уфа» — первый дилерский центр Porsche в Башкирии Фото: Олег Яровиков













Открылся «Порше Центр Уфа» — первый дилерский центр Porsche в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 24 октября состоялось официальное открытие первого на территории Республики Башкортостан дилерского центра «Порше Центр Уфа», построенного в соответствии с высочайшими стандартами бренда Porsche. Ультрасовременный автоцентр, входящий в ГК «ТрансТехСервис», призван привлечь еще больше клиентов в мир Porsche и планирует до конца текущего года реализовать 50 автомобилей, а в 2018 году – около 100.

Генеральный директор ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД» Д-р Томас Штэрцель, комментируя открытие «Порше Центр Уфа», отметил, что это очередной стратегический шаг, подтверждающий успех Porsche на территории России.

«Республика Башкортостан является перспективным регионом продаж, и с открытием официального дилерского центра мы продолжаем здесь свою уникальную историю. Вместе с профессиональной командой нашего долгосрочного партнера — компанией «ТрансТехСервис» — мы приложим все усилия, чтобы гарантировать безупречный уровень обслуживания для клиентов, которых у нас становится всё больше», – сказал Д-р Томас Штэрцель.

Примечательно, что презентация «Порше Центр Уфа» состоялась накануне юбилейной даты в истории ГК «ТрансТехСервис».

«25 лет компания «ТрансТехСервис» занимается реализацией и обслуживанием автомобилей и уже 10 лет успешно представляет бренд Porsche в Казани. Наша компания с уверенностью смотрит в будущее, а накопленный опыт дает прочную основу для уверенного запуска нового центра в Уфе, – пояснил Председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев. – Porsche – это сообщество близких по духу людей. Наша цель – передать нашим клиентам особые ценности легендарного бренда».

«Порше Центр Уфа» расположен в столице Башкортостана на проспекте Салавата Юлаева, 93. Архитектура и дизайн двухэтажного автосалона выполнены в строгом корпоративном стиле, типичном для мировых дилерских центров Porsche. «Порше Центр Уфа» оснащен по последнему слову техники и придерживается высочайших стандартов по уровню обслуживания клиентов. Общая площадь автосалона составляет 2005 кв. метров. Новый просторный шоу-рум позволяет представить широкий модельный ряд бренда: 911, Boxster, Cayman, Panamera, Cayenne и Macan. Любой из этих спорткаров можно взять на тест-драйв, купить в автоцентре или заказать в нужной модификации и с оригинальными аксессуарами.

«Когда мы подъезжали к центру, я был впечатлен его месторасположением, то, как он выделяется на проспекте среди других премиальных немецких автомобильных брендов, расположенных неподалеку. Клиенты и энтузиасты марки могут приходить в этот новый дом нашего бренда для того, чтобы получить наилучшее обслуживание во всех областях, – добавил генеральный директор ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД». – Это место, где можно в теплой дружеской и уютной атмосфере познакомиться с автомобилями, с продукцией компании Porsche, но не только с Boxster и Cayman, а с иконой нашего бренда – 911 Carrera, а также Panamerа, которые точно так же успешно выведены на рынок. В ближайшее время – в течение пяти-шести месяцев – мы ожидаем увидеть на улицах наших городов бестселлер компании Porsche – новый Cayenne».

Обладатели Porsche забудут про длительное ожидание в очереди, так как пропускная способность СТО рассчитана на обслуживание 500 автомобилей в месяц. Сервисный центр включает участок мелкосрочного ремонта на пять постов и одну моечную камеру. К нему также примыкает склад фирменных запчастей, отвечающий на запросы клиентов. Помимо перечисленного, высокопрофессиональная команда сотрудников «Порше Центр Уфа» предоставит полный спектр услуг: специальные корпоративные программы, автострахование, лизинг, автокредитование, trade-in, обслуживание новых машин и авто с пробегом. Что касается последних, – Porsche Approved – то они проходят визуальную и техническую проверки, они надежны и отвечают стандартам премиум-класса. Выбирая автомобили с пробегом, автолюбители получают гарантию и постгарантийную поддержку сроком не менее одного года.

«Со мной многие согласятся, что само слово «Porsche» ассоциируется с динамикой, верхом технического совершенства. Это очень динамичные автомобили, стремительные, современные – вершина технологий автомобилестроения,– подчеркнул Председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис». – То, что нам удалось здесь построить современный технологичный автоцентр Porsche – это большая удача. В просторном демонстрационном зале, в прекрасных условиях можно оценить внешний вид автомобилей Porsche. Также предоставляется возможность оценить их в динамике. Автомобиль Porsche не только красив внешне, он красив в своем движении, в том, как им управляешь. Конечно, автомобили Porsche не для каждого, но, как говорится, есть к чему стремиться. Башкирия – это один из динамично развивающихся регионов России. По всем показателям уровня благосостояния здесь просматривается позитивная динамика. Думаю, что больше и больше автолюбителей, жителей республики, смогут себе в будущем позволить приобрести автомобиль, в том числе марки Porsche».

В честь открытия единственного в Башкортостане дилерского центра компания «ТрансТехСервис» устроила настоящий праздник. На церемонии открытия «Порше Центр Уфа» Д-р Томас Штэрцель и Вячеслав Зубарев торжественно разрезали красную ленточку – с этого момента началась новая страница развития бренда в регионе. VIP-персоны столицы, успешные бизнесмены, владельцы и поклонники Porsche по достоинству оценили представленные в автосалоне легендарные спорткары – 911 Carrera и Panamerа. Они стали настоящим украшением вечера – гости с удовольствием позировали рядом с автомобилями, получая на память уникальные фотографии-сувениры.

Знакомство с «Порше Центр Уфа» сопровождалось насыщенной концертной программой. Яркие выступления оркестра в дуэте с ревущими моторами элитных спорткаров, сольные номера российского композитора и певца, участника дуэта «Непара» Александра Шоуа, битбоксы известной татарской певицы Айгуль Галеевой, конкурсы и приятные комплименты, изысканные угощения и, конечно, истинные произведения искусства – роскошные автомобили Porsche – сделали церемонию открытия в Уфе незабываемой. В компании «ТрансТехСервис» уверены, что «Порше Центр Уфа» станет своего рода домом для обладателей брендовых автомобилей, где они почувствуют себя частью большой семьи Porsche.

Компания «ТрансТехСервис», основанная в 1992 году, является крупнейшим региональным дилером по продаже иномарок в России. В портфель холдинга входят 22 автомобильных бренда. География присутствия охватывает 10 городов страны. Компания представлена в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл и Оренбургской области.

ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД» — эксклюзивный импортер спорткаров Porsche – дочерняя компания Porsche AG, официально учрежденная 7 августа 2003 года. На сегодняшний день сеть «ПОРШЕ РУССЛАНД» включает 20 полноформатных дилерских центров, два шоу-рума и один официальный сервисный центр.