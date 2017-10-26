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26 октября Четверг

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Визажист из Уфы Сердар Камбаров спел дуэтом с Ольгой Бузовой - видео

ОБЩЕСТВО

Визажист из Уфы Сердар Камбаров спел дуэтом с Ольгой Бузовой - видео Фото: Стоп-кадр видео

Визажист из Уфы Сердар Камбаров спел дуэтом с Ольгой Бузовой - видео Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Самый известный визажист России из Уфы и главный мэйк-ап специалист программы «Перезагрузка» Сердар Камбаров решил запеть. Об этом он сообщил своим подписчикам в Instagram.

Сердар опубликовал видео, где он поет песню телеведущей Ольги Бузовой вместе с самой исполнительницей. Сцена попала в объектив камеры уже популярного видео-блогера «Денчика».

Визажист, не зная текста песни Ольги Бузовой «Под звуки поцелуев», не растерялся и нашел слова в сети.

«Думаю, пора мне запеть!» — написал Сердар Камбаров.

Поклонники поддержали начинание визажиста, в прошлом танцора, и посоветовали записать для начала пару треков.

Теги: Сердар Камбаров, Ольга Бузова
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