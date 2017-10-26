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26 октября Четверг

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«Бельские просторы»: новая повесть Рината Камала, 75-летие Нины Зиминой и впечатления о Китае

КУЛЬТУРА

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Вышел в свет очередной номер ежемесячного общественно-политического и литературно-художественного журнала «Бельские просторы».

Проза десятого номера представлена исповедальными рассказами Михаила Чванова «Дед Лекандра», продолжением гротескно-иронического романа Юрия Горюхина «Шофер Тоня и Михсергеич Советского Союза», автобиографической повестью Бориса Романова «Остров Нижегородка» и романом Виктора Кузьменко «Прощай, салага!».

Также в десятом номере журнал начинает публикацию повести лауреата премии им. С. Юлаева Рината Камала. В своем новом произведении «Кочка» автор описывает непростые будни журналиста.

В поэтическом разделе читатели познакомятся с новыми стихами Андрея Попова, Вадима Богданова, Веры Витеки. К 75-летию известной белорецкой поэтессы Нины Зиминой, чей дом долгое время был одним из духовных центров города, публикуются избранные стихи «Как недолог праздник…». О книге Нины Зиминой «Синеокая княгиня» в разделе «Круг чтения» размышляет Петр Федоров в материале «Радость, оплаченная болью».

В разделе «Краеведение» Михаил Ясенев продолжает рассказ о самых известных в историческом и архитектурном плане домах на уфимской улице Гоголя. Читатели узнают, где располагались частная женская гимназия, синагога, дом действительного статского советника Щепина и другие интересные объекты.

Визиту творческой группы художников в Китай посвящена статья Л. Кудояровой и В. Самариной «Диалог кистью: впечатления о Китае». С картинами, написанными в этой поездке, читателей журнала знакомит цветная вклейка «Бельских просторов».

Статья «Фестиваль молодости» Айсылу Сагитовой — путеводитель по VI международному театральному фестивалю «ART-ORDO — 2017», прошедшему в Бишкеке.

Быть в курсе культурных событий помогут традиционные рубрики журнала «Круг чтения» и «Дайджест», а для юных читателей редакция подготовила «Классный журнал».

Теги: Бельские просторы, литература
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