В Башкирии в местах, где обнаружили вирус ящура, провели заключительную дезинфекцию Фото: «Туймазинский вестник»

В Башкирии в местах, где обнаружили вирус ящура, провели заключительную дезинфекцию Фото: «Туймазинский вестник»

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В населенных пунктах Башкортостана, где в начале октября обнаружили вирус ящура, провели заключительную дезинфекцию. В частности, завершающую дезинфекцию стойловых помещений и кормов организовали в Кандрах, деревнях Ермухаметово, Урмекеево и Нижняя Каран-Елга. Из-за ящура там был отчуждён скот. В работе были задействованы 20 ветеринарных специалистов республики. Привлечены пять спецмашин — дезинфекционных установок Комарова, которые предназначены для более оперативного и ёмкого разбрызгивания химических взвесей на открытых и в замкнутых пространствах, они позволяют добраться до труднодоступных мест. С помощью установки Комарова специалисты обрабатывали территории животноводческих комплексов, а ранцевыми опрыскивателями — личные подсобные хозяйства.

«Кроме того, в эти дни проводится ревакцинация скота, — сообщил главный ветврач района Ильгиз Насибуллин. — Нашим специалистам помогают и ветеринары из ближайших районов РБ. Также будет произведено биркование всего поголовья скота района».

На сегодняшний день очаги вируса ящура полностью ликвидированы, все полигоны закрыты, огорожены сплошным забором и никакой опасности не представляют, сообщает «Туймазинский вестник».