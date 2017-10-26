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В Башкирии создадут лизинговую компанию для малого бизнеса

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В Башкирии создадут лизинговую компанию для малого бизнеса Фото: lcprussia.ru

В Башкирии создадут лизинговую компанию для малого бизнеса Фото: lcprussia.ru

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии создадут лизинговую компанию, предоставляющую оборудование под льготные проценты для предприятий малого и среднего бизнеса. Как сообщили в Минэкономразвития РБ, республика стала победителем конкурсного отбора и вошла в число регионов, где будут создаваться региональные филиалы АО «Корпорация МСП». Они планируют предоставлять отечественную технику под 6% годовых, импортную — под 8%.

Эта программа реализуется в соответствии с приоритетным проектом «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Теги: лизинг, лизинговая компания, техника, МСП
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