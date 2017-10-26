Башкирская содовая компания продолжает поддерживать российскую фундаментальную науку Фото: БСК



Башкирская содовая компания продолжает поддерживать российскую фундаментальную науку Фото: БСК

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Между Башкирской содовой компанией и Палеонтологическим институтом Российской академии наук заключен договор о сотрудничестве. Ученым предстоит провести большую работу по изучению и описанию палеонтологических объектов, собранных на карьере Шахтау.

БСК в течение многих лет активно участвует в научно-просветительской деятельности. Промышленная разработка Шахтау дала ученым возможность получить уникальный материал, позволивший изучить строение рифового массива. В 1985 году участковым геологом карьера Иваном Скуиным был создан музей камня, который бережно хранит ценные экспонаты. Музей пользуется большой популярностью, его посещают экскурсионные группы со всех уголков России, иностранные туристы. Но самый большой интерес к музею проявляют ученые, и это неслучайно: здесь собрана коллекция ископаемых животных, живших на рифе примерно 300 млн лет назад.

Башкирская содовая компания уделяет большое внимание не только сохранению и пополнению коллекции, но и ее изучению. Предприятие активно сотрудничает с учеными Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы по научному описанию коллекции. Ископаемые рифа изучают известные геологи, палеонтологи и стратиграфы. Карьер Шахтау посещают участники международных конгрессов по геологии, ни одна международная геологическая экскурсия на Южном Урале не обходится без визита в Музей камня Башкирской содовой компании.

В 2015 году при поддержке предприятия в свет вышла книга «Пермский риф Шахтау», в которой были обобщены сведения по истории формирования древнего рифа, дано описание коллекции ископаемых останков древних организмов, строивших риф и обитавших на нем. Сегодня книга пользуется большой популярностью и рассчитана на широкий круг читателей. БСК всячески поддерживает интерес ученых к экспонатам Музея камня имени Ивана Скуина. Теперь сотрудникам Российской академии наук предстоит большая работа по анализу и систематизации раннепермских ископаемых организмов Шахтау.

— Башкирская содовая компания намерена вложить значительные средства в научные исследования. Мы благодарны предприятию за его открытость к сотрудничеству с наукой, грамотный и хозяйский подход к освоению недр. Сегодня карьер Шахтау — это кладовая знаний для российских ученых. Он дает беспрецедентную возможность для отбора богатых коллекций ископаемых материалов. Многие организмы, встречающиеся здесь, являются новыми для науки. Мы очень надеемся, что полученные в результате монографического изучения сведения существенно пополнят базы данных, а также общие представления о биоразнообразии прошлого планеты, — говорит кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Российской академии наук Алексей Мазаев.

В Башкирской содовой компании уверены, что проводимая исследовательская работа приведет к новым открытиям в мировой палеонтологии и станет новым этапом в изучении стерлитамакских шиханов.

Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН является единственным специализированным научным учреждением в России, занимающимся изучением морфологии, систематики и филогении ископаемых организмов; закономерностей эволюционных процессов, формирования и развития экосистем и биосферы в целом.

В Институте были основаны новые самостоятельные направления науки (палеоэкология, тафономия, палеонтология докембрия, становление скелетных организмов, бактериальная палеонтология).

Силами сотрудников Института создан и успешно функционирует Палеонтологический музей, один из трех наиболее крупных и известных палеонтологических музеев мира.

АО «БСК» — один из крупнейших химических комплексов страны.

Компания занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству ПВХ, каустической соды и кабельных пластикатов.