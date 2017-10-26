Проект реконструкции уфимского парка «Кашкадан» представлен на всероссийском портале «Города будущего» Фото: визуализация проекта



Проект реконструкции уфимского парка «Кашкадан» представлен на всероссийском портале «Города будущего» Фото: визуализация проекта

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Проект реконструкции уфимского парка «Кашкадан» представлен на всероссийском портале «Города будущего» среди 235 проектов, реализующихся в 40 городах. «Основная задача реконструкции уфимского парка — раскрыть потенциал озера Кашкадан за счет создания кругового пешеходного маршрута. Спортивную зону и аттракционы планируется сохранить и обеспечить новой инфраструктурой. Регулярная композиция парка сменится на более естественные и живописные формы, при этом возможность проведения массовых мероприятий сохранится. Предусмотрено улучшение пешеходных связей, развитие сети пешеходных и велодорожек», — сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

На сегодняшний день в парке проведены работы по обследованию инженерных сетей, сформирован контур главной аллеи парка, уложено песчано-гравийное основание центральной зоны, установлены бордюрные камни, обустраиваются пешеходные дорожки, высажены крупномерные деревья. Парк будет рассчитан на активности для всех времен года и разных групп жителей.

Реконструкция «Кашкадана» является продолжением концепции «Город в парке», которая принята и реализуется в Уфе в последние годы. За шесть минувших лет в столице Башкортостана построено 19 новых и реконструировано 28 существующих парков и скверов. План обновления парка разработан уфимским консалтинговым бюро «UrbanБайрам» совместно со студией «Проект-М» и московским консалтинговым бюро «Стрелка» в рамках реализации национального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который финансируется из федерального бюджета.