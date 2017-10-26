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26 октября Четверг

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Восемь школьников представят Башкирию на фестивале ГТО в Крыму

СПОРТ

Восемь школьников представят Башкирию на фестивале ГТО в Крыму Фото: Олег Яровиков

Восемь школьников представят Башкирию на фестивале ГТО в Крыму Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

150 тысяч школьников из 84 регионов России боролись за место в финале Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Соревнования до 7 ноября проходят в Крыму в международном детском центре «Артек». Башкирию там представят восемь учащихся из разных районов республики.

«В составе сборной команды каждого региона — восемь человек: два мальчика и две девочки в возрасте 11-12 лет, двое юношей и две девушки в возрасте 13-15 лет. Это соответственно III и IV возрастные ступени комплекса ГТО», — уточнили организаторы.

Из Куюргазинского района Башкирии к крымскому побережью приехали трое школьников: Адэлина Байнова, Азалия Табильдина и Карина Маткурбанова, Иглинский район представит Яна Ткачева, Федоровский — Никита Ульянов, город Кумертау — Владислав Борисов, Нефтекамск — Максим Черепанов, Стерлитамак — Никита Белов.

Участников фестиваля ГТО ждут не только спортивные соревнования, но и образовательная программа.

«Школьники встретятся с федеральными послами ГТО — известными российскими спортсменами, чемпионами крупнейших международных соревнований», — обещают организаторы фестиваля.

Лучшей команде вручат переходной Кубок Летнего фестиваля ГТО.

Ранее соревнования принимали города Белгород (2015 год) и Владимир (2016 год).

Теги: ГТО, Всероссийский фестиваль, Артек
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