В Башкирии таможня отметила увеличение внешнеторгового оборота в 1,6 раз Фото: news.tj В Башкирии таможня отметила увеличение внешнеторгового оборота в 1,6 раз Фото: news.tj

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии с начала года внешнеторговый оборот вырос в 1,6 раз (по сравнению с прошлогодним показателем) и составил $571,2 млн.

Экспорт вырос в 1,7 раза и составил 80,7% оборота ($461 млн). Импорт увеличился на 26,5% ($110,2 млн).

В III квартале увеличился ввоз всех товарных групп, за исключением металлов и изделий из них. Экспортеры вывозили машиностроительные агрегаты (авиадвигатели и их части, вертолеты), химическую продукцию (стирол, азотное удобрение, бутилакрилат, синтетический каучук). Рост показателей импорта произошел за счет увеличения ввоза машиностроительной продукции.

В третьем квартале 2017 года 330 участников ВЭД поддерживали торговые отношения с 88 странами мира. В третьем квартале прошлого года 265 организаций и предпринимателей вели торговлю с 86 государствами.