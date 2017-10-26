УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии продолжается уборка поздних культур —

подсолнечника и кукурузы. Первый убран на 60% площадей, вторая – на 77%. Полностью завершили уборку подсолнечника предприятия Баймакского, Благовещенского, Дуванского, Зилаирского и Илишевского районов. Всего по региону при средней урожайности 11,7 центнера с гектара намолочено 158,3 тыс. тонн семян подсолнечника.

Кукурузу на зерно убрали полностью в 18 районах. При средней урожайности 36,2 ц/га собрано 44,08 тыс. тонн. Урожайность прошлого года составляла 27,3 ц/га.