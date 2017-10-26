В Башкирии состоялся республиканский семинар для управляющих компаний
В Башкирии состоялся республиканский семинар для управляющих компаний Фото: Ксения Калинина
В Башкирии состоялся республиканский семинар для управляющих компаний Фото: Ксения Калинина
УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В Госкомитете Башкортостана по жилищному и строительному надзору состоялся республиканский семинар для председателей многоквартирных домов и управляющих компаний.
В его работе приняли участие представители Госкомитета, Ассоциации советов и собственников многоквартирных домов, регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, руководители управляющих компаний и председатели советов многоквартирных домов.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на семинаре в полном спектре были представлены актуальные вопросы, с которыми ежедневно сталкиваются собственники многоквартирных домов и организации, оказывающие услуги в сфере ЖКХ. Среди них — вопросы взаимоотношений между собственниками, управляющими и ресурсоснабжающими организациями, правильность начисления платы за коммунальные услуги, дистанционное снятие показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов.
Практика проведения подобных семинаров в регионе будет продолжена.