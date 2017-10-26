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26 октября Четверг

Уфа   °

«Ш.У.СТР.И.К» стартовал: участие в конкурсе дает дополнительные баллы к ЕГЭ

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Всероссийский конкурс «Ш.У.СТР.И.К» (Школьник, умеющий строить инновационные конструкции) начал прием заявок. В нем могут участвовать учащиеся общеобразовательных учреждений (начального общего, основного общего, среднего, (полного) общего образования), учащиеся до 18 лет учреждений начального профобразования; студенты ссузов и вузов.

В новом учебном году конкурс «Ш.У.СТР.И.К» включен в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. И поэтому участие в нем дает возможность школьнику получить прибавку к ЕГЭ за портфолио достижений.

Главная задача конкурса — вовлечение школьников и студентов в проектную деятельность, создание макетов, моделей, прототипов, формирование навыков изобретательства, конструирования, моделирования и внедрения разработанных проектов.

Окончание приема заявок: 1 марта 2018 г. в 23:00 (по московскому времени)

Требования к презентации и этапы проведения состязания, контакты организаторов доступны на сайте конкурса. Итоги будут объявлены до 20 апреля.

Теги: всероссийский конкурс «Ш.У.СТР.И.К»
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