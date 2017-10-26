Сельхозярмарки в Уфе состоятся 28 и 29 октября Фото: ИА "Башинформ" Сельхозярмарки в Уфе состоятся 28 и 29 октября Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице 28 и 29 октября состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки. Приобрести свежую качественную продукцию можно будет на ярмарочных площадках во всех районах Уфы, отметили в пресс-службе мэрии.

28 октября будут действовать следующие ярмарочные площадки:

— в Демском районе — перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;

— в Ленинском районе — возле трамвайного кольца по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;

— в Октябрьском районе — на площади перед Дворцом спорта и в Сипайлово на аллее по ул. Рыльского;

— в Советском районе — на площади перед Дворцом молодежи;

— в Орджоникидзевском районе — на площади им. Орджоникидзе.

28 и 29 октября:

— в Калининском районе — на ул. Интернациональная — у пересечения с ул. Машиностроителей, а также на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина;

— в Кировском районе — по ул. Рабкоров, 5.

На ярмарочных площадках продажа мяса, мясопродуктов и молочных изделий без соблюдения температурного режима запрещена.