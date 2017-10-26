Сельхозярмарки в Уфе состоятся 28 и 29 октября
Сельхозярмарки в Уфе состоятся 28 и 29 октября Фото: ИА "Башинформ"
Сельхозярмарки в Уфе состоятся 28 и 29 октября Фото: ИА "Башинформ"
УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В башкирской столице 28 и 29 октября состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки. Приобрести свежую качественную продукцию можно будет на ярмарочных площадках во всех районах Уфы, отметили в пресс-службе мэрии.
28 октября будут действовать следующие ярмарочные площадки:
— в Демском районе — перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;
— в Ленинском районе — возле трамвайного кольца по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;
— в Октябрьском районе — на площади перед Дворцом спорта и в Сипайлово на аллее по ул. Рыльского;
— в Советском районе — на площади перед Дворцом молодежи;
— в Орджоникидзевском районе — на площади им. Орджоникидзе.
28 и 29 октября:
— в Калининском районе — на ул. Интернациональная — у пересечения с ул. Машиностроителей, а также на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина;
— в Кировском районе — по ул. Рабкоров, 5.
На ярмарочных площадках продажа мяса, мясопродуктов и молочных изделий без соблюдения температурного режима запрещена.